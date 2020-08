Mai mulți membri ai PDM din Orhei și-au anunțat plecarea din partid. Un alt membru spune că unii din ei au plecat încă mai devreme, iar alții se află mai mult peste hotare

Mai mulți membri ai Organizației Teritoriale Orhei a Partidului Democrat (PDM) au anunțat că pleacă din partid. Motivul plecării este, potrivit unei declarații emise de democrații de la Orhei, că opiniile lor sunt neglijate de către conducerea partiului. „Regretabil ne exprimăm dezamăgirea față de modul în care Pavel Filip și apropiații săi din conducerea PDM ... The post Mai mulți membri ai PDM din Orhei și-au anunțat plecarea din partid. Un alt membru spune că unii din ei au plecat încă mai devreme, iar alții se află mai mult peste hotare first appeared on Radio Orhei.

