Accesul în regiunea transnistreană, mai dificil. Krasnoselski a dispus reducerea numărului de intrări, din cauza pandemiei

12:50

Poliția din Germania asigură paza neîntreruptă a spitalului Charité din Berlin, unde a fost internat politicianul rus Alexei Navalnîi, scrie portalul „MBH media”. „Vom fi aici toată noaptea. Da, are legătură cu spitalizarea domnuli Navalnîi”, au declarat polițiștii pentru RIA Novosti, în seara de 22 august. Немецкие полицейские охраняют клинику Charite,в которой сейчас получает лечение […] The post Spitalul din Berlin unde a fost internat Navalnîi este păzit fără întrerupere de poliție appeared first on NewsMaker.