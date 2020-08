Peste 13 100 de persoane au traversat frontiera de stat în ultimele 24 de ore

În ultimele 24 de ore (23 august 2020), în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 13 The post Peste 13 100 de persoane au traversat frontiera de stat în ultimele 24 de ore first appeared on Știri din regiunea Ungheni.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de NewsUngheni