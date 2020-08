Misterul mirosului neplăcut din Chișinău a fost elucidat. De vină s-ar face întreprinderea Apă Canal

14:20

În România, în ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1189 de cazuri noi de coronavirus, după procesarea a 22 991 de teste, informează Digi24. Sursa citată notează că bilanțul cazuri noi este în scăderea față de ziua precedentă. În schimb, numărul pacienților aflați la terapie intensivă a trecut pentru prima dată de 500, ajungând […] The post România: 1189 de cazuri noi de COVID-19, depistate în ultimele 24 de ore. Câte teste au fost efectuate appeared first on NewsMaker.