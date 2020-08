România impune carantina pentru cei care vin din 38 de zone. Nici oamenii, nici autoritățile nu știu prea bine cum se aplică măsura

18:30

Încă 3 cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate astăzi în raionul Nisporeni. Bilanțul a ajuns la 153. Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale a anunţat astăzi alte 547 cazuri noi de infectare cu COVID-19. Din numărul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import (Croația, Dubai, Franța, Germania, Italia,...