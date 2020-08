A criticat-o pe Maia Sandu și l-a lăudat pe Andrei Năstase. Filat, despre reacția PAS și a Platformei DA la invitația lansată de PLDM

11:00

Directorul Organizației Mondiale a Sănătăţii, Tedros Adhanom, speră că pandemia de COVID-19 se va termina în mai puțin de doi ani, informează BBC. Acesta a declarat că au fost necesari doi ani pentru a depăși gripa spaniolă din 1918, însă progresele actuale din domeniul tehnologiei ar permite lumii să oprească virusul într-un timp mai scurt.