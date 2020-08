Tragedie în Chișinău: Un tânăr a căzut de la etajul 9 al unui bloc

07:40

Marte in Berbec si Saturn in Capricorn fac o cuadratura si te anunta ca treburile devin serioase. Trebuie sa faci ceea ce este corect, chiar daca nu e intotdeauna ceea ce ti-ai dori. Peste doua saptamani, Marte va intra in miscare retrograda, dar efectele se simt deja. Exista o atmosfera tensionata, dar tot trebuie sa faci pasii in directia corecta.