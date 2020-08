(FOTO) Accident fatal în raionul Edineț. Doi tineri de 16 și 18 ani au murit

09:10

O echipă medicală germană l-a preluat pe Aleksei Navalnîi de la spitalul din Omsk. Politicianul este transportat la un spital din Berlin. Despre acest lucru a anunțat Kira Iarmiș, purtătoarea de cuvânt a lui Navalnîi. „Avionul cu Aleksei la bord a decolat spre Berlin. Multe mulţumiri tuturor pentru sprijinul acordat. Lupta pentru viaţa şi sănătatea […] The post Purtătoarea de cuvânt a lui Navalnîi: „Avionul cu Aleksei la bord a decolat spre Berlin” appeared first on NewsMaker.