Foto // Accident grav la Edineț. Doi tineri au decedat și alții doi – la spital

Doi tineri au fost răniți, iar ați doi au decedat, după ce s-a răsturnat de mai multe ori cu un The post Foto // Accident grav la Edineț. Doi tineri au decedat și alții doi - la spital first appeared on Știri din regiunea Ungheni.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de NewsUngheni