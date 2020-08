(video) Lukașnko, filmat într-un elicopter deasupra Minskului: „S-au împrăștiat ca niște șobolani”

14:30

Beatricia, Selina, Alexandra, Vladislava și Cătălina sunt cinci membre (al șaselea membru/a șasea membră urmează să fie ales/aleasă) ale primului board național al rețelei locale ESN Chișinău, organizația despre care vă povesteam anterior că are grijă de studenții străini ce vin să facă un schimb academic pentru o anumită perioadă de timp. Organizația a căpătat și statut juridic în Moldova și actualmente întrunește 30 de voluntari și un board proaspăt ales, care are planuri mari de a transforma Moldova într-o destinație academică atractivă pentru studenții din alte țări. Am vorbit cu Beatricia, președinta secțiunii, despre cum plănuiesc membrii să realizeze acest obiectiv.