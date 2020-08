Un șofer în stare de ebrietate s-a izbit cu mașina într-un pilon la Fălești

Un bărbat a ajuns la spital, după ce a urcat băut la volan și s-a izbit cu mașina înr-un stâlp. The post Un șofer în stare de ebrietate s-a izbit cu mașina într-un pilon la Fălești first appeared on Știri din regiunea Ungheni.

