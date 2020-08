Trei noi cazuri de COVID-19, confirmate astăzi în raionul Nisporeni

14:50

În ajunul celei de-a 29-a aniversari a Independenței Republicii Moldova, IPN adună gândurile celor care au ceva de spus despre acești ani, despre țară despre societate. Gândurile istoricului Mariana Țăranu, la 29 de ani de Independență: „Republica Moldova, ca succesoare a RSSM, a avut și are exact traseul pe care...