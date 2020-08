Pompierii din Orhei, fără pic de răgaz: Trei focare de vegetaţie şi două case în flăcări, într-o singură zi FOTO

Sâmbăta, 22 august, pompierii din Orhei nu au avut pic de răgaz. Pe toată durata zilei, aceştia au luptat cu flăcările în câteva puncte ierbinti ale raionului. Potrivit şefului interimar al Serviciu Prevenţie a DSE Orhei, maiorului Afanasie Stici, prima intervenţie a avut loc la un incendiu de vegetaţie izbucnit din apropierea satului Podgoreni la ... The post Pompierii din Orhei, fără pic de răgaz: Trei focare de vegetaţie şi două case în flăcări, într-o singură zi FOTO first appeared on Radio Orhei.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Radio Orhei