Reportaj FOTO. Cum s-a desfășurat protestul din Piața Marii Adunări Naționale

17:30

Moldovenii care revin de peste hotare din țările incluse în zonele verzi nu vor mai fi obligați să se autoizoleze timp de 14 zile. O decizie în acest sens a fost luată de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, astăzi, 21 august. „Din 1 septembrie se exclude obligativitatea regimului de autoizolare pentru cetățenii Republicii Moldova […] The post Moldovenii care revin din țările incluse în zonele verzi nu vor mai fi obligați să stea în carantină. Când intră în vigoare această prevedere appeared first on NewsMaker.