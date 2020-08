Un tânăr băut și fără permis s-a răsturnat cu un BMW la Brătuleni, r. Nisporeni. Două adolescente au ajuns la spital

Un tânăr de 22 de ani s-a răsturnat cu un BMW în satul Brătuleni din raionul Nisporeni. Urmare a accidentului The post Un tânăr băut și fără permis s-a răsturnat cu un BMW la Brătuleni, r. Nisporeni. Două adolescente au ajuns la spital first appeared on Știri din regiunea Ungheni.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de NewsUngheni