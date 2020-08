Maia Sandu, de Ziua comemorării victimelor tuturor regimurilor totalitare și autoritare: Zeci de ani am fost constrânși să ne solidarizăm cu călăii și să uităm victimele. Aceste timpuri trebuie să dispară

06:20

Un fost căpitan al forţelor speciale din SUA a fost arestat sub acuzaţia de spionaj. Peter Debbins a oferit informaţii clasificate ruşilor timp de zece ani. Debbins, în vârstă de 45 de ani, riscă să facă închisoare pe viaţă dacă va fi condamnat. Un fost căpitan al forţelor speciale americane a fost arestat sub acuzaţia […] Articolul Un fost căpitan al forţelor speciale din SUA a fost arestat sub acuzaţia de spionaj apare prima dată în SafeNews.