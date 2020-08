ARHIVELE NU ARD! Hitler și Stalin - Comuniștii RUȘI au trimis în lagărele FASCISTE zeci de mii de evrei

La sase decenii de la consumarea ei, colaborarea Hitler-Stalin, 'autentificata' de acordurile dintre cei doi prezinta inca pete albe. Am constatat-o deja atunci cand arhivele rusesti ne-au relevat contributia de fond a liderului sovietic la redactarea Pactului din 23 august 1939, o constatam, o data in plus, cu o noua revelatie oferita de inepuizabilul fond de documente detinut de Ministerul Afacerilor Externe de la Moscova.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Timpul