Pot fi organizate concerte de amploare? În Germania a început un experiment cu 4.000 de participanți

Suedia rămâne un caz aparte între țările europene, când vine vorba de purtarea măștii ca prevenție epidemiologică. Suedezilor nu le este impus dar nici recomandat să poarte mască, deși țara a înregistrat, în prima jumătate a anului, cel mai mare număr de decese din ultimii 150 de ani, din cauza... The post Suedia nu recomandă purtarea măștii, deși a depășit recordul de decese din ultimii 150 de ani. De ce nu poartă mască nordicii appeared first on Portal de știri.