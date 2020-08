Cine este Alexei Navalnîi și de ce Putin nu-i pronunță numele?

19:10

În noul episod din seria „Cum să fii un tată mai bun? Explicăm” vorbim despre educația cu frică și violență. Adriana Boroș, consilieră educațională și parentală, fondatoarea Clubului Părinților Conștienți, și Maxim Moșnoi, psihoterapeut de orientare psihanalitică, ne explică efectele violenței asupra copilului, ce este, cum se manifestă și cu ce poate fi înlocuită. Violența […] The post Cum să fii un tată mai bun: Violența asupra copiilor și cele mai surprinzătoare forme ale acesteia appeared first on Moldova.org.