Furnizorii de echipamente și mașini agricole se pot înscrie în baza de date a UCIP IFAD

17:30

Țara vecină, Ucraina și-a majorat importul de fructe și pomușoare în prima jumătate acestui an cu circa 23 la sută. Astfel, Potrivit Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, primele șase luni, au fost importate fructe și pomușoare în valoare de 341 milioane dolari, ceea ce reprezintă cu peste 20 la sută mai mult decât în […] The post Ucraina a importat mai multe fructe și pomușoare în prima jumătate a acestui an. Vezi țările de unde a făcut cele mai mari achiziții first appeared on Agrobiznes.