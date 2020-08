Un băiat de 17 ani a murit într-un accident la Râșcani

11:40

Prima companie agricolă din Unitatea Teritorială Autonomă Gagauzia va fi certificată GLOBALG.A.P. pentru producerea prunelor, demonstrând respectarea Bunelor Practici Agricole și a cerințelor de siguranță a alimentului în procesul de producere și gestiune post-recoltare a fructelor. De asemenea, compania va fi certificată GLOBALG.A.P./GRASP, care este un standard adițional, ce confirmă...