588 de cazuri noi de COVID-19, confirmate de laborator. Printre cei infectați, 41 de lucrători medicali

13:40

Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate cere convocarea de urgență a ședinței parlamentului pentru a modifica legislația electorală în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția. Despre acest lucru a anunțat deputatul Sergiu Litvinenco, în cadrul unui briefing de presă, astăzi, 21 august. „Vorbim despre proiectul de lege înregistrat în Parlament cu nr.263 la 19 iunie […] The post PAS cere convocarea de urgență a ședinței parlamentului pentru a modifica legislația electorală în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția appeared first on NewsMaker.