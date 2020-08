Salamul și plăcintele moldovenești, pe cale de a fi exportate în UE

17:00

Dragi prieteni, suntem entuziasmați să vă anunțăm că Agrobiznes a fost decorat cu medalia de aur în cadrul concursului național „Marca Comercială a anului 2019", organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în parteneriat cu AGEPI, PNUD, USAID și CNA. „Mulțumim CCI și AGEPI, precum și tuturor co-partenerilor pentru buna organizare în […]