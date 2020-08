România: 1189 de cazuri noi de COVID-19, depistate în ultimele 24 de ore. Câte teste au fost efectuate

11:50

După o pauză de o jumătate de an, grădinițele de stat din Moldova își vor relua activitatea. Autoritățile intenționează să le deschidă de la 1 septembrie. Însă în perioada epidemiei, acestea vor activa într-un regim special. NM a studiat instrucțiunile întocmite de Ministerul Educației și Ministerul Sănătății și relatează succint, cine va fi acceptat în […] The post Grădinițele cu regim special. Cum și pentru cine vor fi deschise și ce declarație vor semna părinții appeared first on NewsMaker.