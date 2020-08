AIPA a început autorizarea spre plată a primelor dosare depuse de agricultori pentru diminuarea consecințelor calamităților naturale

11:30

Un chirurg de la Institutul Oncologic a fost reţinut de ofiţerii Centrului Național Anticorupție. Acesta a fost denunţat de o pacientă, care s-a plâns că i s-au cerut 8000 de lei pentru o intervenţie chirurgicală. Pacienta, care suferea de o maladie incurabilă, a comunicat că urma să suporte o intervenţie chirurgicală în secţia ginecologie din cadrul […]