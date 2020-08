Bolea, despre neprofesionalismul PAS: Anterior acuzau guvernarea că vrea să modifice Codul electoral, acum cere asta de urgență

20:30

Președintele Igor Dodon susține că la 1 septembrie trebuie să înceapă anul de studii în toate școlile din țară. Șeful statului a menționat că autoritățile sunt conștiente de riscurile care se impun în condițiile pandemiei, dar situația va fi monitorizată atent în fiecare clasă și școală.Igor Dodon a declarat în cadrul emisiunii ”Președintele răspunde” că autoritățile au alocat zeci de milioane de lei pentru a asigura în școli și grădinițe toate normele sanitar-epidemiologice ce se impun.„Noi nu putem să ne permitem să ținem în continuare școlile și grădinițele închise. (..) Am primit multe mesaje că este riscant. Sunt de acord. Dar putem noi oare să ne permitem să ținem copiii în case încă jumătate de an sau un an? Cred că nu? Cred că majoritatea părinților sunt de acord. Înțelegem riscurile. Am decis să alocăm zeci de milioane de lei pentru a minimiza aceste riscuri. Evident că vom fi atenți la evoluția cazurilor. Dar, la 1 septembrie trebuie să începem anul de studii”, a spus președintele.Igor Dodon a precizat că dacă vor apărea cazuri de infectare, atunci se va acționa individual per fiecare clasă și instituție în parte.