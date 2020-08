Lucrările la stadionul de plajă din parcul „La Izvor”, pe ultima sută de metri

10:30

Noi nu am ieșit în drum cu tractoarele pentru că nu avem timp, acum trebuie să muncim în câmp pentru a pregăti roada anului viitor. Declarația a fost făcută de Vasile Gagiu, un agricultor din raionul Hâncești, invitat la emisiunea ”Acces direct” de la NTV Moldova.„Nu am ieșit în drum cu tractoarele pentru că nu văd sens. Noi trebuie să mergem în câmp, să continuăm lucrările pentru a ne pregăti pentru anul viitor”, a spus Gagiu.Producătorul agricol a declarat că a primit în fiecare an subvenții de la stat fără nicio ezitare. În acest an, subvenția alocată de Guvern fermierului s-a ridicat la 1,2 milioane de lei din care și-a construit un depozit și și-a procurat un tractor.„Mulțumim Guvernului că ne acordă ajutor. Subvenții am primit în fiecare an pentru procurarea tehnicii, pentru construcția unui depozit. Depozitul l-am construit în mare parte din banii alocați de stat”, a spus agricultorul.În acest an, în premieră, Fondul de intervenție și plăți în agricultură depășește suma de 1 miliard de lei, iar pentru compensarea pierderilor din cauza calamităților naturale au fost alocați suplimentar 300 de milioane de lei.