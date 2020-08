Școlile din Chișinău vor fi dotate cu termometre electronice

15:10

Motanul Mitters, o felină foarte populară în capitala Noii Zeelande, Wellington, candidează pe aceeaşi listă cu premierul ţării, Jacinda Ardern, şi cu alte personalităţi la premiul "New Zealander of the Year", relatează vineri EFE, citat de Agerpres. • Pisica şi premierul sunt prezenţi pe primele locuri ale listei candidaţilor, care rămâne deschisă până la 31 august, au confirmat pentru EFE organizatorii acestui premiu câştigat anul trecut de actriţa şi realizatoarea Jennifer Ward-Lealand."În ac...