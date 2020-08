Trei noi cazuri de COVID-19, confirmate astăzi în raionul Nisporeni

14:10

Doi copii, de 8 și 10 ani, s-au înecat în râul Nistru. Solicitată de IPN, ofițerul de presă al Inspectoratului de Poliție Dubăsari, Elena Băetrău, a precizat că Serviciul 112 a fost sesizat de o localnică din satul Coșnița, care a comunicat că nu-și găsește copiii, pe care i-a lăsat... The post Doi frați, de 8 și 10 ani, s-au înecat în Nistru appeared first on Portal de știri.