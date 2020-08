12:30

Comitetul Internaţional Olimpic a dezvăluit că începând de astăzi, cu exact un an înaintea startului Jocurilor Olimpice de la Tokyo, va promova o serie de activităţi sub deviza "Împreună suntem mai puternici", pentru a recunoaşte importanţa solidarităţii şi a unităţii în aceste vremuri dificile şi de adversitate, notează EFE. CIO a explicat, prin intermediul unui …