România a lansat primul test rapid de depistare a virusului COVID-19

16:30

Câte ori te-a prins gândul de a pleca de la job pentru a înființa propria afacere? Însă mai multe aspecte încearcă să blocheze acea dorință interioară, precum lipsa stabilității financiare, lipsa cunoștințelor necesare într-o afacere, nu ai idee cum să te lansezi sau să intri pe piață cu un nou produs ori serviciu etc. Da, este un adevărat sentiment frustrant care te face să înțelegi că stai bine acolo unde ești, cu un salariu care îți asigură traiul, un pachet social pe care poți conta și, de ce nu, într-un an poți fi promovat în poziție, ceea ce înseamnă și creștere salarială și mai multă încredere în ziua de mâine. Articolul Primește investiții în valoare de 8 000 $ și dezvoltă-ți afacerea cu ajutorul programului XY Accelerator powered by Tekwill apare prima dată în #diez.