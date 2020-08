Mariana Țăranu: Dorința de libertate a fost una sinceră și firească

11:20

Traficul rutier din strada Constantin Tănase și bulevardul Grigore Vieru, tronsonul cuprins între străzile Alexandr Pușkin și Ierusalim, se suspendă începând de astăzi 20 august, până pe 29 august, ora 24.00, transmite IPN. Itinerarul rutei de troleibuz nr.7 și nr.10 se scurtează până la strada Albișoara (stația ,,Circul" ), iar...