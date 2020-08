Platforma DA propune mai multe soluții pentru rezolvarea problemelor din domeniul agriculturii. Precizările lui Andrei Năstase

09:20

Primăria Chișinău informează că în perioada 22 august, ora 22:00 – 23 august, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada Albişoara, tronsonul cuprins între străzile Petru Rareş şi Alexandru Botezatu, în legătură cu executarea lucrărilor de reparaţie a traseului termic. Redirecționare rutelor municipale de microbuz nr. 171 şi 174, va avea loc după […] The post Traficul rutier va fi suspendat pe o porțiune din strada Albișoara. Care este motivul appeared first on NewsMaker.