Vaccinul – cum acționează și ce etape parcurge pentru a putea fi administrat oamenilor

12:10

Dificultățile de respirație reprezintă unul dintre simptomele majore ale infecției cu noul coronavirus care indică la o afecțiune severă. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 1 din 6 persoane cu COVID-19 devine grav bolnavă și prezintă acest simptom. Iată de ce este extrem de important să cunoaștem cum să măsurăm frecvența respiratorie, iar în caz de abateri de la norma existentă să apelăm de urgență la serviciul 112. Urmărește în continuare cum să măsori frecvența respiratorie, care este norma acesteia la adulți și la copii și în ce cazuri este necesar ajutorul imediat al serviciului de asistență medicală urgentă. Ce este frecvența respiratorie? Frecvența respiratorie reprezintă numărul de respirații pe care o persoană le efectuează în fiecare minut și este unul dintre semnele vitale, alături de tensiunea arterială, puls și temperatură. Odată cu procesul de inspirație oxigenul pătrunde în plămâni, iar apoi este transportat către organe. Ulterior, în timpul expirației are loc eliminarea dioxidului de carbon din corp. Prin urmare, o frecvență respiratorie potrivită este vitală pentru menținerea unui echilibru dintre oxigenul și dioxidul de carbon din corp. Care trebuie să fie frecvența respiratorie? La adulți: deși există variații individuale, aceasta ar trebui să fie cuprinsă între 12 și 20 de respirații pe minut. Anume la această frecvență dioxidul de carbon părăsește corpul cu aceeași frecvență cu care îl produce. Frecvența respiratorie mai mică de 12 și mai mare de 20 semnifică o dereglare a procesului respirator normal. La copii: frecvența respiratorie normală a copiilor variază în funcție de vârstă și este următoarea: - 0-1 an: 30-60/min; - 1-3 ani: 24-40/min; - 3-6 ani: 22-34/min; - 6-12 ani: 18-30/min; - 12-18 ani: 12-16/min. Cum să măsori frecvența respiratorie? Pentru a determina dacă frecvența respiratorie a unei persoane este în normă, este esențială măsurarea acesteia în repaus. Plimbatul prin cameră sau exercițiile fizice pot modifica frecvența respiratorie, arătând un rezultat fals. Pentru o măsurare precisă, urmărește mișcările cutiei toracice a persoanei, ascultă inspirațiile și expirațiile sau plasează mâna pe pieptul ei. O respirație completă include o inspirație, sau o ridicare a cutiei toracice și o expirație, sau o coborâre a acesteia. Pentru a afla frecvența respiratorie, numără respirațiile complete înregistrate în 60 de secunde sau în 30 și înmulțește numărul obținut la 2. Când să apelezi un medic? Caută ajutorul unui specialist din sistemul medical atunci când: - Frecvența respiratorie a persoanei este sub12 sau peste 25 pe minut; - Persoana produce gălăgie în timpul respirației, asemeni șuierăturilor sau a sunetelor aspre; - Persoana afectată se simte amețită sau mai obosită decât de obicei; - Pielea persoanei este transpirată și rece. Când să apelezi de urgență la serviciul 112? Apelează fără ezitări la serviciul unic 112 dacă observi că persoana afectată: - Din poziția așezată face eforturi colosale de a respira, ridicându-și umerii pe parcursul acestui proces; - Are retracții – țesuturile dintre coaste și din jurul gâtului se mișcă înăuntru cu fiecare respirație; - Nu poate vorbi din cauza dificultăților de respirație; - Are unghii și buze albastre (cianotice); - Are dificultăți de a sta în picioare și a gândi lucid; - Are palpitații cardiace (bătăi de inimă) sau dureri în piept; - Are convulsii; - Nu mai respiră. Sănătate să aveți! Cuvinte cheie: frecvența respirațiilor respirație îngreunată coronavirus Sursa foto: ndsu.edu Sursa: medicalnewstoday.com, drugs.com