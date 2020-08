Mai multe școli din R. Moldova sunt renovate cu sprijinul Băncii Mondiale.

Este vorba de liceele „Mihai Eminescu” din or. Cimișlia, liceul „Mihai Eminescu” din or. Strășeni, Liceul „Axentii Doljnenco” din or. Vulcănești, LT „Andrei Vartic” din or. Ialoveni, LT „Ștefan Holban” din Cărpineni, Hîncești, LT „Alexandru Agapie” din Pepeni, Sîngerei, LT „Vasile Alecsandri” din Colibași, și Gimnaziul „Mihai Eminescu” din or. Telenești.

