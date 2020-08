Cursul valutar oficial la 21.08.2020

10:20

Urmare a situației create de pandemia COVID-19 cererile privind cetățenia română pot fi depuse prin mandatar la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București, cu îndeplinirea cumulativă a mai multor condiții. O condiție este ca în țara de domiciliu sau reședință a petentului este declarată stare de urgență, iar reprezentanța...