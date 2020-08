„Îndemnăm toți actorii interesați să manifeste prudență, corectitudine și echilibru în discursuri”. Reacția Asociației Judecătorilor după declarațiile lui Stoianoglo

17:30

Moldcell a luat Trofeul Integrității, cel mai prestigios premiu în domeniu, în cadrul concursului național Marca Comercială a anului 2019 în categoria IMPLEMENTAREA STANDARDELOR DE INTEGRITATE ÎN SECTORUL PRIVAT. Această apreciere, cea mai importantă în domeniu, confirmă faptul că abonații Moldcell se bucură de calitate înaltă a serviciilor, bazată pe principiile de Etică și Conformitate […] The post Moldcell a luat Trofeul Integrității pentru implementarea standardelor de etică și conformitate appeared first on NewsMaker.