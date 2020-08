Dodon se oferă să testeze vaccinul anti-COVID din Rusia

16:20

Oficialii venezueleni numesc persoanele infectate cu coronavirus „bioteroriști” și îndeamnă vecinii acestora să îi raporteze. Guvernul reține și intimidează medicii și experții care pun la îndoială politicile președintelui cu privire la virus. Venezuelenii care se întorc acasă din alte țări din America Latină sunt nevoiți să stea în camere aglomerate cu mâncarea, apa și măștile raționalizate. Ei sunt ținuți sub pază militară săptămâni sau luni pentru teste de coronavirus sau tratamente cu medicamente neprobate, scrie cotidianul The New York Times, citat de DIGI24.ro.