Rusia anunţă că va începe testarea în masă a vaccinului Sputnik V săptămâna viitoare, pe 40.000 de persoane

22:20

Carey va lansa „colecţia de piese preferate” din arhiva sa, melodii cu relevanţă personală, ca parte a campaniei #MC30. Colecţia cuprinde şi înregistrarea „Live at the Tokyo Dome” (1996), primul concert susţinut de ea în Japonia, care nu a fost lansată până acum. Luna viitoare urmează să apară şi cartea de memorii „The Meaning of Mariah Carey”, scrie News.ro. Mariah Carey, născută pe 27 martie 1970, a devenit cunoscută pe plan mondial la scurt timp după ce şi-a lansat albumul de debut, în 1990,...