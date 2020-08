Vaccinează copiii, protejează-ți viitorul!

14:50

Un nou studiu clinic, destinat tratamentului infecției COVID-19, a fost aprobat de comisia specializată pe lângă Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM). Cercetarea clinică se va desfășura la Spitalul de boli infecțioase „Toma Ciorbă" și Institutului de medicină urgentă din Chişinău. Studiul internațional se desfășoară la inițiativa unui centru de cercetare din Marea Britanie. Producătorii...