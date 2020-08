Peste 5000 de medici de familie și asistenți medicali apără hotarele sănătății publice

13:40

Două mașini de cusut liniare, un surfilator, o mașină brother pentru stick-motive și personalizări, un fier de călcat, o masă de călcat şi una de croit. Toate dispozitivele fac parte din micul atelier al Liliei Roşanu din Viena, care în perioada pandemiei a confecţionat măşti pentru copii, dar şi pentru adulţi. Moldoveanca, originară din satul... The post Lilia Roșanu, moldoveanca care coase măști de protecție pentru copii din Viena appeared first on Stop COVID-19.