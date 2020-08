Cine sunt laureații Premiului Național 2020

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței Guvernului de ieri, lista câștigătorilor Premiului Național din ediția 2020. Personalitățile cu cele mai remarcabile realizări vor fi premiate cu câte 100 de mii de lei. În cadrul ședinței prim-ministrul Ion Chicu a felicitat laureații Premiului Național, informează printr-un comunicat Guvernul Republicii Moldova. „Le mulțumim câștigătorilor din … … Continuă să citești → The post Cine sunt laureații Premiului Național 2020 first appeared on Știri din regiunea Ungheni.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de NewsUngheni