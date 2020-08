Igor Munteanu: „Guvernul ar trebui să fie rușinat că nu a găsit soluțiile adecvate pentru ceea ce așteaptă agricultori”

Guvernul Chicu este obligat să găsească de urgență bani pentru a compensa pierderile suferite de agricultori, prevenind falimentarea mai multor ramuri ale economiei naționale, iar legislativul ar trebui să se reunească într-o ședință extraordinară pentru a discuta criza din agricultură și criza sanitară, a declarat Europei Libere, deputatul Platformei DA, Igor Munteanu. Europa Liberă: Este a doua săptămână de când Partidul Democrat v-a lansat acea invitație și ați început dialogul pe platforma parlamentară, cele patru entități – Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate, Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor. V-ați propus să discutați trei chestiuni importante: criza din agricultură, criza sanitară și pregătirea pentru alegerile prezidențiale. Până unde ați ajuns?Igor Munteanu: „Formatul parlamentar la care ați făcut referință este, în primul rând, facilitarea unui răspuns din partea guvernului la revendicările pe care le au agricultorii. Deci este vorba de compensații, mărimea compensației la hectar, mai ales pentru culturile cerealiere.”Europa Liberă: Guvernul a spus 1500 de lei per hectar.Igor Munteanu: „Au variat cifrele la 1700, dar nu ajung la baremul pe care l-au calculat agricultorii. Ar trebui ca guvernul să înțeleagă foarte clar estimările celor care cu adevărat lucrează în agricultură și care au de plătit oamenilor, cotașilor. Și din acest punct de vedere, cel puțin un sfert din pierderile pe care le suferă în agricultură guvernul trebuie să le compenseze. Așa se întâmplă în statele în care există ministere ale agriculturii și agenții pentru intervenții cu plăți în agricultură. Din păcate, lucrurile au mers în altă parte, pentru că acești agricultori n-au prea fost invitați la ultimele ședințe și negocieri. Noi ne-am întrebat și colegul meu, Alexandru Slusari, a pus întrebarea: „Cum judecăm în absența celui mai important actor – agricultorii?”. Iar prim-ministrul Chicu a cotit-o în fel și chip pentru ca până la urmă să spună că cei care nu vor pleca de la locul de întâlnire a agricultorilor nu vor primi compensațiile pe care guvernul le autorizează, ceea ce este strigător la cer. Ar fi o încălcare constituțională a drepturilor pe care le au acești agricultori care lucrează în sudoarea frunții pentru bugetul public și pentru prosperitatea tuturor angajaților din agricultură.”Europa Liberă: Autoritățile au anunțat că au purtat câteva runde de negocieri, inclusiv cu protestatarii și că au ajuns la această concluzie că bugetul este într-un fel limitat și nu prea se identifică mijloace mari pentru a fi direcționate către agricultură, dar au promis că 1500 de lei vor obține agricultorii pentru a-și salva cât de cât situația, pentru că încep alte lucrări de toamnă și au nevoie de compensații, de ajutor din partea statului.Igor Munteanu: „Pachetul revendicărilor este destul de larg.”Europa Liberă: Am văzut revendicările...Igor Munteanu: „Deci este vorba de compensații la hectar pentru roada care a fost pârjolită de secetă, este vorba de suspendarea controalelor, este vorba de suspendarea amenzilor pentru neplata taxelor și impozitelor la timp, este vorba de asemenea de anularea creditelor sau cel puțin amânarea achitării acestor credite pentru perioada în care ei se vor simți mai bine, pentru că acești agricultori, dacă își vor falimenta afacerile, asta va fi o lovitură în evantai asupra întregii economii naționale. Lumea trebuie să înțeleagă că nu este vorba numai de cerealele pe care ei le vor recolta sau nu le vor recolta la hectar, ci de lucrările de procesare, cărora le vor lipsi aceste inputuri și, respectiv, nu vor putea să lucreze. Ar putea să fie un faliment în lanț, dacă nu intervenim corect cu suficiente resurse. Dvs. ați menționat că guvernul nu are bani, dar guvernul niciodată nu o să aibă bani, dacă nu înțelege foarte clar că este o problemă de sistem acest faliment al agricultorilor din sud și nu doar din sud. Eu am observat, de exemplu, că foarte mulți agricultori ar fi vrut să participe la aceste acțiuni de protest din centru și din o parte din raioanele dinspre nord, dar n-au venit, pentru că li s-a blocat ieșirea pe șoselele naționale. Deci, lor li s-a restrâns dreptul de a protesta sau de a veni alături de colegii lor și asta nu este o situație foarte bună. Cu asta guvernul n-ar trebui să se laude, din contra, ar trebui să fie rușinat de faptul că nu a găsit soluțiile adecvate pentru ceea ce așteaptă agricultorii.”Europa Liberă: Și pentru că sunt disperați, unii din fruntașii Asociației Fermierilor spuneau că ar putea să meargă cu un apel către autoritățile de la București și poate-poate obțin de acolo ajutor umanitar. Igor Munteanu: „Să sperăm, nu putem anticipa care va fi răspunsul care va veni de la București. Și în România, în Dobrogea, de asemenea sunt probleme foarte mari de secetă, dar estimările pe care le face Ministerul Agriculturii sunt incomplete, mă refer la Republica Moldova. Eu m-am întâlnit chiar ieri cu agricultori din zona Unghenilor și Nisporenilor, ei au avut pierderi, au investit 20 de mii de lei la hectar, au rămas cu mai puțin de 10% estimativ din roada pe care ar fi trebuit s-o aibă. Deci, asemenea pierderi colosale, evident că este o situație excepțională, în care guvernul trebuie să intervină cu asemenea plăți de compensare a investițiilor făcute. Noi spunem că între agricultori și guvern nu există alte instituții intermediare. Sunt companiile care ar fi putut asigura, dar infrastructura, inclusiv legală, nu este suficient de pregătită pentru ca companiile de asigurări din acest domeniu să-și furnizeze serviciile. Îi întrebam pe agricultori: „Ați fost la companiile de asigurări înainte de asta?” – „Păi am fost, dar ei nu acceptă să asigure roadele în condiții de secetă”. Și acest lucru pe mine, de exemplu, mă miră foarte mult. Avem atâtea companii de asigurări care n-au intrat pe sectorul agricol și după asta guvernul folosește acest argument că până la urmă, cum spunea prim-ministrul Chicu, vina este a celor care au intrat în business nepregătiți.Agricultura rămâne în aceste condiții nesustenabilă sau nu există instituții care să asigure ajutor de urgență pentru agricultori atunci când există o situație-limită, o situație extremă. Iar încă un argument care mi s-a părut foarte absurd este faptul că atunci când, de exemplu, au început să se întețească oarecum conflictele sau asperitățile cu agricultorii, Chicu până la urmă spune: „Nu avem nevoie de roada voastră. În caz de ceva, noi o să apelăm la grâul din Federația Rusă sau din Kazahstan”. Și lumea se întreabă – dar prim-ministru al cărei țări este Ion Chicu, dacă nu vorbește în numele celor care au nevoie în acest moment de o intervenție urgentă? Această situație de criză a relevat foarte multe lucruri absurde în instituțiile administrației centrale, lucruri la care trebuie nu doar să reflectăm, dar trebuie să ameliorăm și instituțional, după ce trece această criză să înțelegem ce n-a funcționat în timp de circumstanțe extreme.”Europa Liberă: Argumentele autorităților sunt că nu ajung bani suficienți pentru agricultură, pentru că acum este criza pandemică și vedem că în fiecare zi crește numărul celor infectați, s-a ajuns ca să depășească și cifra de peste 400 de cazuri într-o zi. Lucrurile se agravează și în acest domeniu. Aici ce compromis, ce consens ați găsit?Igor Munteanu: „Nu cred că în felul acesta trebuie să fie pusă problema, pentru că noi știam că în situație de COVID efectul imediat care se va întâmpla va fi un impact major asupra economiei. Seceta doar acutizează diagnosticul general în spital, dar sănătatea publică trebuie să fie tratată cu instrumentele specifice, respectiv mai multe teste, mai mult ajutor pentru medici, mai mult echipament care ar trebui să furnizeze soluții de sănătate publică, iar agricultura și economia națională trebuie să fie tratate cu alte instrumente. Guvernul atunci când nu are suficienți bani trebuie să împrumute, trebuie să facă planuri de contingență, așa se numesc.”Europa Liberă: Am auzit că ar putea să solicite un credit de la BERD.Igor Munteanu: „Și de la BERD, și de la FMI, de la oricare alte bănci internaționale care doresc să lucreze în situația de criză, pentru că atunci când apare o criză băncile de obicei tratează ca o oportunitate.”Europa Liberă: Și mai sunt așteptate și cele 200 de milioane de euro din creditul rusesc.Igor Munteanu: „Nu știm cum va arăta noul contract pe care îl promit oficialii acestui guvern și nu știm în general în ce măsură un credit va fi acceptat și nu va călca pe aceleași greble ca acele menționate de către Curtea Constituțională. În cadrul negocierilor cu agricultorii iarăși faimosul prim-ministru Chicu a menționat că de vină pentru faptul că nu are guvernul bani sunt acei deputați care au votat împotriva creditului. Și aici trebuie să-i aducem aminte că vina nu este a deputaților, ci a celor care au elaborat un contract extrem de prost conceput, în care s-au furișat foarte multe șopârle care ar fi permis ca din Republica Moldova să fie extrase mult mai multe resurse decât cele primite din partea Federației Ruse, inclusiv creând portițe pentru acoperirea unor datorii despre care poate nici nu știm sau datorii despre care știm – datoriile transnistrene pentru gaz, cele care au ținut la suprafață regimul separatist. Aceste portițe au fost deschise special pentru ca să vulnerabilizeze Republica Moldova, nu pentru ca să aducă o mare favoarea pentru politicile de dezvoltare a Republicii Moldova. Și din momentul în care textul a fost considerat neconstituțional prin aceste lapsusuri enorme, atunci trebuie să punem punct la această poveste și să ne îndreptăm atenția spre băncile internaționale care au credibilitate, au suficiente capitaluri pentru ca să furnizeze resurse vitale pentru această situație și să nu mai călcăm din nou pe greble, să nu creăm posibilități pentru ca adversarii sau dușmanii interesului național să profite de ele.”Europa Liberă: S-a anunțat că, dacă se adună mai multe probleme și e nevoie să fie votate legi în parlament, amendamente la legi, rectificarea bugetului, ați putea să vă convocați într-o ședință extraordinară. Nu se întâmplă lucrul acesta. Asta înseamnă că gravitatea problemelor nu e atât de mare?Igor Munteanu: „Noi am solicitat această sesiune extraordinară, gândindu-ne la faptul că luna august în condițiile de pandemie nu este o lună pentru vacanțe și am stat aici permanent. Toți deputații din opoziție nu au plecat în vacanță, în schimb, au plecat în vacanță deputații din Partidul Socialiștilor și o parte din Partidul Democrat. Probabil există o anumită conjurație sau înțelegere de a nu admite chemarea la raport a guvernului pentru ca să-și dea într-un fel darea de seamă în fața corpului legislativ despre măsurile și eficiența acestora în condiții de criză extremă. În acest fel, dacă nu ai cvorum sau dacă nu ai suficient interes pentru sesiunea extraordinară, evident, guvernul iese curat din această situație.”Europa Liberă: Sau ar putea să vină încă o dată cu asumare de răspundere, dacă e nevoie. Igor Munteanu: „Exact! Și această asumare de răspundere pentru rectificarea bugetului este o soluție foarte proastă. Este de competența parlamentului, în primul rând, să adopte și să rectifice după asta bugetul. Sigur printr-o interacțiune cu guvernul, dar nu se poate aceste competențe să fie transferate integral guvernului, fiindcă este un conflict în termeni. Fiecare dintre puteri trebuie să-și exercite competențele conform Constituției.”Europa Liberă: S-a mai anunțat că, dacă se vor întruni voturi suficiente, ar putea să se repete o a doua tentativă pentru o moțiune de cenzură împotriva guvernului Chicu.Igor Munteanu: „Este posibil, dar în condițiile în care vom avea sesiune. Pentru august noi proiectam o sesiune extraordinară în care să căutăm soluții împreună cu guvernul, alături de alte fracțiuni parlamentare. Probabil că această frică, uneori nefirească, a așa-zisei majorități politice i-a făcut să decidă asupra trimiterii deputaților lor în concedii, pentru ca nu carecumva să existe o posibilitate de a întruni acest cvorum prin care să cerem guvernului să vină cu un raport de dare de seamă. Oricum, bugetul trebuie să fie rectificat. Acest lucru se va întâmpla la momentul redeschiderii sesiunii parlamentare, probabil în prima jumătate a lunii septembrie. Și, evident, noi avem suficiente teme și subiecte pe care trebuie să le abordăm, inclusiv legate de privatizări, inclusiv legate de felul în care a reacționat guvernul la această calamitate climaterică, dar în același timp pentru prima dată am văzut peste 200 de tractorașe venite din mai multe colțuri ale Republicii Moldova, iar negocierile care s-au purtat nu au fost suficient de transparente. S-a încercat a ponegri și a denigra imaginea agricultorilor, de parcă agricultorii au inventat seceta, de parcă agricultorii și-ar dori să-și promoveze propriile interese în defavoarea altora. Spuneau la un moment dat manipulatorii din actuala coaliție guvernamentală că iau pâinea de la gura copiilor. Păi asta-i o prostie. Agricultorii sunt un corp extrem de sensibil la aceste schimbări climaterice și atunci când sunt confruntați cu riscul de a pierde 90 la sută din roadă, ei trebuie să facă anumite acțiuni.”Europa Liberă: Președintele Dodon le reproșa protestatarilor care au venit cu tractoarele până la Chișinău, spunând că în spatele lor stau forțe politice și chiar a spus că Platforma Demnitate și Adevăr și Partidul Acțiune și Solidaritate sunt cele două partide care ar urmări anumite interese.Igor Munteanu: „În spatele acestor agricultori stau familiile lor sau comunitățile cărora le oferă o bucată de pâine, nu stau partidele. Deși am salutat această acțiune a agricultorilor, noi nu am organizat și nu ne-am ocupat de managementul acestei acțiuni de protest. Este adevărat că unii dintre acești agricultori au anumite afinități politice, dar acesta este dreptul constituțional al oricărui cetățean din Republica Moldova. Să nu învețe pe nimeni acești capi ai Partidului Socialiștilor felul în care ei folosesc anumite mișcări în propriul interes, dar vorbim despre faptul că această secetă este cutremurător de negativă pentru prosperitatea și bunăstarea oamenilor. Dacă nu vor exista suficiente acțiuni de remediere, atunci populația va intra într-o pauperizare masivă. Despre asta trebuie să știm – cum remediem starea de sănătate și de bunăstare a populației. Ce spun agricultorii? „Noi trebuie să achităm cotașilor, noi trebuie să plătim creditele la bancă pentru semințe, pentru tehnică, pentru utilaje, mecanismele pe care le-am luat prin intermediul diverselor programe care nu așteaptă”. Guvernul nu a dat niciun semn că înțelege cât este de gravă situația în care intrăm în toamnă, fără ca să avem semințe de pus pentru următoarea roadă.”Europa Liberă: Pentru că Partidul Democrat este inițiatorul acestui dialog pe platformă parlamentară, să vă întreb dacă cumva se urmărește și scopul reconfigurării unei majorități în legislativul Republicii Moldova. Vă pun această întrebare, pentru că la prima tentativă, când ați înaintat moțiunea de cenzură, ați fost inițiatorii dvs., deputații Platformei Demnitate și Adevăr, atunci ați așteptat un răspuns pozitiv din partea Partidului Democrat. Și până la urmă erați siguri că ei totuși vor asigura voturile necesare. Nu s-a întâmplat acest lucru. Acest dialog a intervenit imediat după acel eșec. Igor Munteanu: „Nu au nicio legătură între ele, pentru că Partidul Democrat a preferat să rămână într-o coaliție călduță și confortabilă cu Partidul Socialiștilor. Deci nu este a doua venire a lui Mesia, vrabia mălai visează. Noi nu avem cum să reconfigurăm o ecuație politică, pentru noi era principial în luna iunie-iulie să plece Ion Chicu, pentru că acțiunile sale sunt în detrimentul economiei naționale, iar felul în care vorbește cu agricultorii este revoltător. Care sunt planurile Partidului Democrat și de ce a lansat acest format, sigur noi nu putem să-i evităm și colegul meu, dl Slusari, a participat pentru ca să apere interesele agricultorilor, pe care le cunoaște într-o măsură mai bună decât alții, dar acest lucru nu înseamnă că noi i-am dat credit în alb Partidului Democrat.”Europa Liberă: Dar ei și-au asumat acest statut de mediator între cei de dreapta și cei de stânga?Igor Munteanu: „Nu sunt niciun fel de mediatori, formatul parlamentar este deschis, indiferent dacă plouă sau ninge, sau este vacanță sau nu este vacanță. Formatul parlamentar este între deputați care au drepturi egale și care tratează niște probleme care apar brusc și acum a fost o situație excepțională, motiv pentru care deputații au participat inclusiv la negocierile cu guvernul Ion Chicu. Deci de bază nu este inițiativa democraților, ci este pachetul de revendicări care trebuiau să fie ascultate cu foarte multă atenție, trebuiau să fie evaluate încă o dată revendicările lor...”Europa Liberă: Dar sunt create două grupuri și ambele sunt conduse de exponenții Partidului Democrat?Igor Munteanu: „Sigur, vă spun încă o dată, este un format parlamentar deschis tuturor. Faptul că ei au luat prăjina sau au luat microfonul și au început să-și asume într-un fel dreptul de a vorbi în numele guvernului este altceva, fac parte din coaliția de guvernare. Dar problemele, din păcate, n-au fost soluționate într-o manieră satisfăcătoare. S-ar putea ca mulți agricultori să plece înapoi acasă, atunci când vor decide, cu inima ruptă, pentru că n-au găsit susținere, n-au găsit înțelegere, iar anumite remarci care au fost făcute, inclusiv de purtătorii de drapel ai actualului guvern, au fost insultătoare pentru agricultori.”Europa Liberă: Până la urmă, guvernul Chicu va asigura buna desfășurare a alegerilor prezidențiale, asta ar putea să se întâmple?Igor Munteanu: „Dacă nu va cădea până atunci, dacă nu va cădea în luna septembrie și Dumnezeu e mare, nimeni nu știe ce se întâmplă și care sunt planurile Lui, dacă nu va cădea, atunci da, va trebui să suportăm acest guvern care are o predispoziție de a încălca legile și care va favoriza Partidul Socialiștilor cu toate consecințele derivate.”Europa Liberă: În câteva zile demarează campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Ceea ce observă lumea e că sunt foarte mulți doritori să ajungă la cârma țării și multe voci întreabă de ce atât de mulți candidați se înghesuie pe centru-dreapta. Dvs. rămâneți la ideea că partidul trebuie să meargă cu candidatura liderului Dvs., Andrei Năstase?Igor Munteanu: „Este o decizie politică a Platformei Demnitate și Adevăr anunțată încă în această primăvară. Înainte de asta însă, vă aduc aminte că noi am pledat pentru un candidat unic al întregii garnituri a partidelor de centru-dreapta. Nu am fost auziți atunci, s-a mers ca și în anul 2016 spre o anumită amânare, amânare a deciziei respective, astfel încât noi nu puteam să stăm acasă fără o reprezentare în aceste alegeri, dar este absolut strategic important ca să existe o anumită coagulare a dreptei după primul tur. Este obligatoriu și cred că nimeni nu pune la îndoială acest principiu esențial. Până la primul tur, evident că Platforma Demnitate și Adevăr va sprijin candidatul oficial pentru ca el să exprime punctul de vedere și obiectivele pe care le-am promovat mereu, să aducă aminte alegătorilor despre importanța unor principii în viața politică și să trezească cât mai multă participare politică. Să nu uităm că, în primul rând, electoratul de centru-dreapta este un pic adormit în momentul acesta, somnolent. Asta o arată și sondajele de opinie.”Europa Liberă: Și credeți că numărul mare al indecișilor vine tot de pe segmentul centru-dreapta?Igor Munteanu: „Dreapta are foarte mulți indeciși. Acești indeciși vor fi scoși la vot în funcție de felul în care mesajele vor penetra în conștiința lor și, sigur, așteptăm o participare cel puțin echivalentă cu participarea la alegerile parlamentare din februarie 2019. Să nu uităm că suntem în pandemie și s-ar putea ca anumiți cetățeni să considere că riscurile de sănătate sunt mai importante, or să-i facă să stea acasă, decât să participe într-un scrutin cu riscuri sanitare.”Europa Liberă: Un partid extraparlamentar – Partidul Liberal Democrat –, care l-a readus în frunte pe Vladimir Filat, a venit cu invitația să creați un bloc electoral comun: Platforma Demnitate și Adevăr, Partidul Acțiune și Solidaritate și PLDM. Ați răspuns acestei invitații?Igor Munteanu: „Sigur, cred că ați observat răspunsul. După cum a răspuns și PAS-ul, noi ne dăm seama că PLDM-ul este un partid în care există foarte mulți alegători și activiști de partid față de care avem toată admirația și recunoașterea, dar această decizie întârziată, după un congres în care a reapărut la suprafața vieții politice dl Filat, nu este o soluție pozitivă și potrivită pentru crearea unui bloc. Despre anul 2021 nu putem să ne dăm seama cum vor arăta circumstanțele și contextul...” Europa Liberă: Vă referiți la eventualele alegeri parlamentare anticipate?Igor Munteanu: „La alegeri parlamentare anticipate, dar în acest moment crearea unui bloc cu PLDM-ul, în care există reconfirmat un lider cu anumite probleme de integritate, nu este o soluție potrivită pentru noi. Noi vom chema la solidaritatea alegătorilor cu dispoziții europene și la solidarizarea pe cauze publice pentru care noi trebuie să răspundem și trebuie să ne pregătim pentru asta. Alegerile prezidențiale vor fi foarte complicate și sub aspectul riscurilor de sănătate, și sub aspectul modelului de guvernare piramidală împrumutată de la Vladimir Putin, și sub aspectul resurselor enorme pe care acest partid al socialiștilor le aruncă în campanie cu mult înainte de începerea oficială a campaniei. Aceste lucruri sunt îngrijorătoare și pentru Misiunea OSCE, și pentru alte reprezentanțe diplomatice care observă acest proces, își trag concluziile și în același timp avertizează asupra lunecării Republicii Moldova spre o campanie în care vor conta nu doar dispozițiile populației, dar și implicarea statului în jocurile politice ale unor politicieni.”Europa Liberă: Disensiuni între PAS și Platforma DA există?Igor Munteanu: „Nu sunt strategice, ele sunt legate de diferențele de ideologie, deși facem parte din Partidul Popular European în egală măsură, abordările pe anumite probleme sunt diferite. Noi suntem mai aproape de valori tradiționale care înseamnă familie, ordine, justiție, ei sunt mai aproape de alte teme pe care le împărtășesc. Noi încercăm într-un fel nu să ne detașăm de PAS, ci să construim o ofertă politică care să fie mai pe înțelesul oamenilor simpli și al elitelor tradiționale din societatea din Republica Moldova. În acest fel, nu este o competiție, ci o completare, iar în anumite situații extreme, cum au fost alegerile parlamentare din 2019, noi ne-am regăsit într-un bloc. Respectiv, ofertele noastre merg în paralel, ca să zic așa, pentru ca să avem o angajare cât mai plenară a alegătorilor din Republica Moldova.”Europa Liberă: Admiteți că totuși majoritatea parlamentară ar putea să se clatine? Așa cum spunea cu mult înainte colegul Dvs. dl Alexandru Slusari că doi deputați din Partidul Democrat sunt mai mult în tabăra socialiștilor, iată că acest lucru s-a întâmplat, PD i-a și exclus pe Nichiforciuc și pe Andronachi. E limpede că ei mai fac parte din această majoritate parlamentară, dar ce mai discutați Dvs. în culise acolo, se clatină această majoritate PSRM-PD?Igor Munteanu: „Această majoritate este inexistentă, nu cred că în acest moment coaliția socialisto-democratică are suficiente voturi în parlament, dar chiar și această amânare a sesiunii extraordinare este o amânare, pentru că ei nu știu exact cu cine contează, ei nu știu câte voturi se adună în sală, ei se tem că vor pierde un guvern chiar în ajunul alegerilor și asta îi face într-un fel să intre în panică. Multă lume spune că probabil este o evaluare exagerată, dar nu cred deloc. În acest moment, cartea magică sau de reușită a Partidului Socialiștilor este păstrarea guvernului actual pe perioada alegerilor. Acum vorbim despre Partidul Democrat, noi sigur că am avut anumite așteptări. Eu am avut așteptări foarte mici legate de participarea democraților, pentru că i-am văzut ce ascund, i-am văzut că în această echipă toxică cu Nichiforciuc și cu Andronachi n-ai cum să pretinzi la ideea că Partidul Democrat este total diferit de partidul care i-a aservit lui Plahotniuc.”Europa Liberă: Și acum s-a curățit Partidul Democrat?Igor Munteanu: „Sub nicio formă. Acest partid și în continuare are foarte multe schelete și foarte multe probleme care îi fac dependenți de sistemul organelor de drept, de dosare neîncheiate sau suspendate pentru moment. Să nu uităm că chiar în ziua în care s-a votat moțiunea de cenzură, atunci când am avut 47 de voturi, CNA a suspendat un dosar complicat, dosarul „Casei Presei”, după asta dosarul cantinei, toate imobilele care au fost privatizate în condiții foarte obscure. Și ce a spus CNA? Că nu s-a determinat paguba pentru stat, dar infracțiunea a fost stabilită prin licitație trucată și prin pregătirea acestor transferuri de proprietate spre cineva care avea conexiuni cu un anumit personaj din Partidul Democrat. Deci, toate aceste scutiri pe dosare importante de rezonanță arată foarte clar că cineva și-a plătit polițele prin întârzierea unui răspuns rațional și politic responsabil față de crearea unei alte configurații de putere.”Europa Liberă: Dar acum se fac tot mai des auzite vocile care acreditează ideea că prin interpuși ar putea Igor Dodon să ajungă la o înțelegere și cu Ilan Șor, și cu Vladimir Plahotniuc. Și atunci, eforturile Dvs. din parlament de a da jos un guvern, de a aduce alt guvern…Igor Munteanu: „Este adevărat, dar politica este arta posibilului, arta compromisului și arta posibilităților, a circumstanțelor. Să nu uităm de faptul că noi nu am dorit cu orice preț să ajungem să controlăm un guvern, era guvernul Platformei DA împreună cu toți actorii responsabili, faptul că nu am reușit atunci asta nu înseamnă nimic, asta înseamnă că dată viitoare vom lua în considerare contextul mai complicat al Republicii Moldova. Moțiunea de cenzură reprezintă un instrument tradițional prin care guvernele sunt testate la sprijinul politic, respectiv nimeni nu a anulat acest instrument pentru lunile următoare, chiar dacă lumea cinică fiind, că noi suntem o populație foarte cinică în Republica Moldova, suntem atât de descurajați de sistemul de partide și de politicienii care și-au făcut jocurile, încât adeseori cetățeanul simplu nu vrea să mai investească într-un nou model, pentru că el știe sigur ca și…”Europa Liberă: 30 de ani toți ne-au amăgit și nu mai avem încredere în nimeni...Igor Munteanu: „Dvs. știți, pentru că pescuiți întotdeauna asemenea opinii de la firul ierbii, dar asta nu înseamnă că de mâine se interzic partidele, Constituția sau jocurile politice. Platforma Demnitate și Adevăr încearcă din răsputeri să construiască în jurul său un grup de entități politice care își doresc un alt fel de guvernare. Noi nu credem că guvernarea cu Chicu și Dodon este o soluție potrivită pentru nevoile de dezvoltare ale Republicii Moldova, nu este o soluție nici pentru sănătate, nici pentru economie.”Europa Liberă: Dar ce s-ar întâmpla dacă bat palma, să zic așa, Igor Dodon, Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc?Igor Munteanu: „Este un foarte mare risc, în primul rând, ca aceste aranjamente despre care nu se știe foarte mult să influențeze felul în care guvernul apără interesele sale și interesele publice la litigiul din Stockholm. Este foarte riscant să faci deciziile aberante pe care le-a făcut APP-ul (Agenția de Proprietate Publică) și guvernul, dacă vorbim de cazul aeroportului, pentru că s-a umblat la contract în afara unei decizii a instanței de judecată. Or, acest lucru dint-odată te face ca guvern, ca stat te face culpabil, te învinuiește în cazul unui arbitraj onest într-o altă țară. Deci, acest lucru s-a făcut în anumite condiții care au deschis porțile spre acest litigiu. Nu mă interesează și aș vrea aeroportul să fie mâine-dimineață deplin în proprietatea statului și să fie gestionat fiduciar, așa cum am spus încă în anul 2019, iar manipulările care s-au făcut nu fac altceva decât să aburească mințile oamenilor, dar problema este următoarea, că în afară de acest aeroport care a fost oarecum înghețat, pentru că arbitrajul acelui guvern o să oprească aplicarea oricăror sancțiuni contra concesionalului până la judecarea completă a acestui caz, în afară de asta pornesc acum o listă nouă de privatizări.Deci, comisia pe care o conduc, Comisia de Finanțe Publice, evident că trebuie să monitorizeze fiecare caz în parte pentru ca să nu repetăm soarta marilor privatizări obscure din timpul lui Plahotniuc. În condițiile în care lumea își bate capul cum o să arate viitorul președinte al Republicii Moldova, cineva foarte șmecher și cu mână lungă poate să preia controlul asupra unei întreprinderi de stat extrem de importante. Nu spun că privatizările sunt împotriva interesului public, spun că anumite tipuri de privatizări sunt făcute în favoarea unor grupuri obscure.”Europa Liberă: Dar, eventual, dacă se înțeleg Dodon, Șor și Plahotniuc, slăbesc opoziția?Igor Munteanu: „Nu cred că asemenea înțelegeri, formale sau informale, mai degrabă informale, o să slăbească opoziția, pentru că noi avem o nișă de electorat care nu va accepta pentru nimic în lume niciun fel de trocuri de asemenea gen între grupurile oligarhice și noile grupuri oligarhice. Mă refer la Igor Dodon și comunitatea care-i servește intereselor, o comunitate cu interese obscure și cu factori de decizie la Moscova, nu cred că va slăbi, dar va crea impedimente pentru ca reformele așteptate de populație să fie implementate de un guvern responsabil și credibil. Nu cred că va slăbi, eu știu, din contra, mesajul va fi mai răspicat spus în alegerile prezidențiale și în lunile care urmează până la alegerile parlamentare din anul 2021. Noi trebuie să fim pregătiți ca un partid responsabil față de orice fel de vitregii ale sorții.”Europa Liberă: Și pe final, dacă vorbim despre dialog pe platformă parlamentară, credeți că e corect să fie eliminați deputații din grupul „Pro Moldova” și cei din grupul Șor?Igor Munteanu: „În ce sens eliminați?”Europa Liberă: Sunt invitați la discuții doar patru entități ale legislativului.Igor Munteanu: „Pentru că inițiativa a fost generată de Partidul Democrat. După cum bine știți, ei au anumite preferințe – nu vor să întrețină niciun fel de contacte cu cele două partide. Atunci când discutam despre moțiunea de cenzură, noi discutam cu „Pro Moldova”, dar nu discutam nici pentru o clipă cu grupul Șor.”Europa Liberă: Așa e...Igor Munteanu: „Deci, fiecare dintre noi, dintre partidele pe care le reprezentăm, avem anumite linii roșii pe care le desenăm uneori aleatoriu, uneori după anumite paradigme politico-raționale. Este treaba lor de ce nu i-au invitat, dar sigur că orice deputat care poate să aibă niște soluții mai potrivite decât altele ar fi bine să participe la asemenea formate parlamentare, pentru că mandatul dlui Ciubuc nu se deosebește absolut cu nimic de mandatul dlui Candu sau al dlui Ciubotaru ș.a.m.d. Este un mandat în spatele căruia stau niște voturi și niște alegători, mai ales că Partidul Democrat provine din aceeași tulpină „viguroasă” a unui partid centru-stânga și, respectiv, ar trebui să existe și înțelegere, și compasiune, și probabil solidaritate pe problemele care sunt importante pentru interesul național.”

