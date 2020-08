Un Centru de Inovare și Transfer Tehnologic va fi construit la Bălți

14:15

După o muncă acerbă în ultima jumătate de an, primarul general Ion Ceban a plecat în vacanță. Informația a fost confirmată de către consiliera pe comunicare a edilului, Natalia Ixari.Potrivit acesteia, Ceban și-a luat de luni o mică pauză, dar ține sub monitorizare tot ce se întâmplă în capitală și se implică în gestionarea activității.„Primarul este oficial de luni in concediu, are dreptul la odihna și este cu familia. Rămâne la discreția dumnealui dacă spune or nu despre detalii când revine din concediu. Primarul este mereu conectat la toate subiectele și in toate ședințele de importanță, de la distanță”, a precizat Natalia Ixari.De precizat că Primăria Chișinău are pe rol mai multe proiecte de infrastructură în capitală, de la treceri subterane, până la reparația străzii Albișoara.