(Video) “Follow” Dael Damsa a lansat o NOUĂ PIESĂ! Vezi cum sună!

14:00

Actrița și regizoarea Victoria Roșca într-o postare recentă pe Instagram s-a revoltat și și-a expus tote gândurile despre bârfe și vorbele pe la spate, scrie SHOK.md. „Salut, mă numesc Victoria, și mai nou, prin gura “Influenkerilor moldavi” se aude că aude că sunt arogantă. Ok. Am plâns când am auzit, chiar am stat la pat. […]