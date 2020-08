Ultima oră: RM a înregistrat 522 de cazuri noi de Covid-19; Alte șapte persoane și-au pierdut viața

11:10

Procurorul General susține că până acum un an în dosarul Metalferos nu a fost întreprins nimic. Instituțiile statului, inclusiv Procuratura, nu au întreprins nimic. Nici o acțiune în această direcție. Dosarul, inițiat acum un an de Procuratura Anticorupție, era unul pur formal, care s-a limitat la investigarea superficială a unor aspecte neimportante, a declarat Stoianoglo. „Declar din start că, în pofida tuturor insinuărilor, acțiunile procuraturii nu au legătură nici cu situația de pe piața me...