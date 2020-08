Alte 522 cazuri de infectare cu COVID-19 în Moldova. Bilanțul a ajuns la 31937

08:30

„Deschiderea școlilor pe timp de pandemie este un rebus complicat, dar este și un exercițiu de colaborare comunitară. Și dacă vrem de la copii doar note de zece, atunci ar trebui și noi să le facem copiilor condiții de școală de nota zece…” — De ceva timp, atât autoritățile, cât... The post Deschiderea școlilor în pandemie: un rebus complicat pentru autorități: Ala Tocarciuc appeared first on Portal de știri.