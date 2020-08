Lidera PAS, Maia Sandu, i-a urat însănătoșire grabnică politicianului rus de opoziție Alexei Navalnîi

09:30

Greta Thunberg, tânăra suedeză care luptă pentru protejarea mediului și alți doi reprezentanți ai mișcării „Fridays for Future” (Vinerile pentru viitor) sunt primiți joi de cancelara germană Angela Merkel. Într-o scrisoarea deschisă publicată în cotidianul The Guardian, activiștii mișcării „Fridays for Future” arată că-i vor cere cancelarei „să ia în serios amenințarea reprezentată de schimbările climatice, mai ales acum, când Germania deține președinția prin rotație a Uniunii Europene”. Miercuri, ministrul german al mediului a anunțat că Germania și-ar putea atinge ținta reducerii emisiilor de gaze pe anul 2020 din cauza crizei de coronavirus care a dus la reducerea poluării. Fiind țara europeană care poluează cel mai mult, Germania și-a pus ca obiectiv reducerea emisiilor nocive cu 40% sub nivelul anului 1999.