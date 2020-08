Cum se luptă Venezuela cu COVID-19. Guvernul lui Maduro îi numește pe cei infectați „bioteroriști”. Medicii, reținuți și intimidați

21:10

16 români care lucrează la o fermă din localitatea spaniolă Madrigal de las Altas Torres (la 100 km nord-vest de Madrid) sunt infectați cu coronavirus, anunță Ministerul de Externe al României, marți, într-un comunicat. Alți 24 de muncitori, care au avut contact cu ei, au fost plasați în autoizolare. Ambasada... The post Focar de Covid-19 la o fermă din Spania. 16 români infectaţi cu coronavirus, alți 24 plasați în autoizolare appeared first on Portal de știri.