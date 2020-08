România va avea cea mai mică producție de grâu din ultimii 40 de ani

La începutul acestei luni ministrul român al Agriculturii, Adrian Oros, a declarat că producţia medie la grâu în acest an este de 2,9 tone pe hectar, în scădere cu 40 la sută faţă de 2019, când regimul precipitaţiilor a fost unul normal. „Cum ne-am aşteptat, cum am previzionat, atât din informaţiile luate de la fermieri, […] The post România va avea cea mai mică producție de grâu din ultimii 40 de ani first appeared on Agrobiznes.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agrobiznes